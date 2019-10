Viru-Nigulas valitakse noortevolikogu

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 18. november. Noortevolikogu valimised toimuvad 2.–4. detsembrini. Valimisõigus on noortel, kes elavad ja õpivad Viru-Nigula vallas ning on samasse valda sisse kirjutatud, alates kümnendast eluaastast. Novembrikuust peale on noortevolikogusse puutuvat plaanis tutvustada ka valla koolides.