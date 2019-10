Kas kehalise kasvatuse tulemused tuleks koolis kalevi alla panna?

Veidi pärast rahvastepallisõja vaibumist lahvatas uus kehalise kasvatuse teemaline vaidlus: kas on õige kooli spordipäeva tulemusi kõikidele vaatamiseks välja panna? Ühed arvavad, et tegemist on andmetega, mida kõik nägema ei peaks, teised leiavad, et sel juhul ei tohiks ju ka muude õppeainete tulemusi avaldada.