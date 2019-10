Täna saab notaritelt tasuta nõuandeid

Rakveres kutsuvad tasuta konsultatsioonile Marika Saaveri, Irma Rahnu ja Toomas Saaveri notaribüroo.

Tänavu keskendutakse eeskätt olulisematele notari tööga seotud valdkondadele, nagu on kinnisvara, ettevõtlus, abikaasade varasuhted ja pärimine. Loomulikult võib notari poole pöörduda ka muudes notari tööga seotud küsimustes.

Lõviosa notarite igapäevatööst puudutab just kinnisvara, ettevõtlust, abikaasade varasuhteid ning ka pärimist – need on teemad, millega mingil ajal oma elus puutuvad kokku kõik inimesed.

"Näiteks möödunud aastal moodustasid kinnisvara, abikaasade varasuhteid ning pärimist puudutavad toimingud umbkaudu kolmandiku kõigist notaritoimingutest. Seega on selge, et just need küsimused on inimeste jaoks olulised, ning avatud uste päev on hea võimalus saada vastuseid kinnisvaratehingute teemadel või teha esimene samm kasvõi testamendi tegemiseks," rääkis Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

Samas on oluline teada, et tegelikult on notaribürood avatud kõigil tööpäevadel ning notariaalse tehinguga seotud nõustamine on alati tasuta.

"Küll aga on avatud uste päev hea võimalus notari külastamiseks nendel inimestel, kes alles kaaluvad kinnisvara- või mõne muu tehingu tegemist või vajavad abi erinevate variantide kaalumisel – näiteks kuidas vormistada testamenti või millist varasuhet abielludes eelistada," ütles Saar-Johanson.

Eelmise kolme aasta jooksul on avatud uste päeval tasuta õigusnõu käinud küsimas ligikaudu 2000 inimest üle Eesti.

2018. aastal tegid 90 Eestis tegutsevat notarit pea 323 000 ametitoimingut, millest ligi veerand olid seotud kinnisvaraga.

Käesoleva aasta kolme kvartali jooksul on notarid teinud 245 307 ametitoimingut. Kinnisvaratehinguid on notarid tõestanud 54 642, neist kinnisvara müügitehinguid 36 460, mis jääb samasse suurusjärku eelmisel aastal samal ajal tõestatud müügitehingute arvuga, mis oli 36 451. Kolme kvartali jooksul tõestasid notarid äriühingute tehinguid 7662, testamente 5406, väljastasid 9765 apostilli ja kinnitasid 458 abielu.