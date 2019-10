Novembri algus on viimane aeg rahvusvahelisi jõulupakke tellida

Omniva soovitab rahvusvahelistele e-poodidele, nagu Aliexpressile ja Amazonile, tellimused esitada novembri alguseks ja Balti regiooni kauplustele detsembri esimeseks nädalaks – siis jõuavad pakid õigel ajal kuuse alla.

"Kuna detsembrikuus on väljaminekud tavapärasest suuremad, on hea kulutusi hajutada ja alustada kingituste tellimisega juba oktoobris. Selleks et vältida muretsemist ja stressi seoses kingituste kohalejõudmisega, tuleks jõuluostude tegemisega välismaistest e-poodidest alustada võimalikult vara," soovitas Omniva operatsioonide juht Kristi Unt.

Omniva on jõuludeks valmis paremini kui kunagi varem. Uus logistikakeskus on valmis vastu võtma ja sortima kõigi aegade rekordmahus pakke. "Sellest hoolimata puudub meil kontroll välismaiste tarneahelate üle, mistõttu tasuks välismaistest e-poodidest tellijatel kinni pidada soovituslikest kuupäevadest," ütles Unt.

Millisteks kuupäevadeks jõulupakid e-poodidest tellida?

1. november – rahvusvahelised e-poed (Aliexpress, Amazon, Ebay jt) lubavad sageli 6–8 nädala pikkust tarneaega. Seega on novembri algus aeg, mil võib arvestada, et tellitud kingid on hoolimata ka kõigist võimalikest komistuskohtadest, nagu rahvusvaheliste kaubavoogude ummikud või lennujaamatöötajate streigid, jõuluks kohal.

11. november - Single's Day on Hiina suurim ostupüha, mil sealsed (aga üha enam ka muu maailma) e-poed teevad võimsaid allahindlusi. Ajaliselt on 11. november viimane päev, mil tellida kinke rahvusvahelistest e-poodidest (nii Euroopast kui ka väljastpoolt Euroopat).

29. november – Black Friday on USA-st alguse saanud ja nüüdseks juba üle maailma levinud ostupüha. Arvestades, et ülemaailmsed logistikakoridorid on novembri lõpuks juba ummistunud kaubavoogudega, on Black Friday kinkide kohalejõudmine enne jõule küll mitte võimatu, kuid juba äärmiselt riskantne.

10. detsember – viimane aeg tellida Baltikumi e-poodidest.

19. detsember – kuna sel aastal on jõulud pikad pühad, tasuks arvestada, et ka paljud kaupmehed plaanivad pühi pidada. Omniva soovitab tellida kaubad nii, et kaupmehed saaks need Omnivale üle antud hiljemalt 19. detsembriks, mis on pühadele eelnev reede.

"Loomulikult anname endast parima, et ka hiljem saabunud pakid enne jõule saajateni jõuaks. Ostlejatel tasub aga meeles pidada, et e-ostu puhul kulub ka kaupmehel aega tellimuse täitmiseks, pakendamiseks ja Omnivale üleandmiseks, seega targem on oma ostud planeerida mõningase ajavaruga," lisas Unt.