Särtsuga ja vaikuses üle 400 kilomeetri

Tartus ja Tallinnas vuravad ringi elektritaksod, mis on oma edulooga üle Eesti kõvasti tuntust kogunud. Lisaks teame pisikesi taevasiniseid ELMO programmi elektriautosid, mis on kohalike omavalitsuste käsutuses ning mida on võimalik ka üürida. Need küllaltki väikese sõiduulatusega masinad on aastaid kujundanud arusaama, et elektriautod ongi just sellist tüüpi pisikesed liikurid.