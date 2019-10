SEB on uuendanud 100 pangaautomaati

2018. aasta lõpus oma pangaautomaatide võrgu uuendamist alustanud SEB on oktoobri lõpuks välja vahetanud juba 100 automaati. Ülejäänud 132 automaati uuendatakse umbes aasta jooksul ehk 2021. aastaks. Esimesed uued raha sisse- ja väljamaksemasinad paigaldati peamiselt Harju-, Tartu- ja Virumaale, erilise tähelepanu all on olnud väikesed maakohad ja külad, kuhu on paigaldatud 20 uut sularaha sisse- ja väljamakseautomaati.