Elle Reinike: “Muutes midagi endas, muutub maailm”

Vaimse tervise kuu – oktoobri – viimane päev on käes, kuid psühholoog Elle Reinike on seda meelt, et mentaalselt terveks olemisest tuleb rääkida igal ajal. Juba kurjakuulutavate numbrite pärast: maailma terviseorganisatsiooni andmeil on Eesti depressiooni haigestumuse poolest maailmas esirinnas. Aastas põeb vaimse tervise häda iga neljas täiskasvanu ja ligikaudu viiendikul lastest esineb häireid, mille puhul on vaja abi saada.