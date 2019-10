Rakvere asub uuendama linna turismikontseptsiooni

Tellijale

Rakveres on turismi eestvedajateks kahtlemata meie ettevõtted ja asutused: SA Virumaa Muuseumid, Aqva hotell, Rakvere teater, spordikeskus ning paljud teised suuremad ja väiksemad ühingud ja ettevõtjad, kes turismi vallas tegutsevad. Turism ja reisimine on kaks lahutamatult seotud elu osa, need tähendavad teatud elustiili ja inimtegevust, sealhulgas aktiivset meelelahutust, kultuurielamusi, puhkust, kaubandust, maailma uurimist, ravi, lõõgastust ja sporti.