Millised on tulevaste pensionäride väljavaated? Imelik on arvata, et aastatega raha väärtus ei muutu. Võibolla tuleb meil edaspidi need järjekordsed lepalehed kokku riisuda, sest nad ei maksa suurt midagi. Üks võimalus on, et võtame raha sambast välja ja peame kuu aega pidu – pole kah halb mõte. Kuid siis tuleb rindu kahtluseuss: äkki siiski on sel rahal ka tulevikus mingi väärtus, sellisel juhul oleks mõistlik seda sammast säilitada ja teda mitte ära lõhkuda. Aga ega selle kolmanda samba pärast maksa tõmmelda. Nagu näitavad praeguste pensionäride kogemused, saab ka sammasteta hakkama.