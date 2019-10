Kosmikute otsus raskes seisus jätkata tuli kergelt

Tellijale

Kosmikud alustasid 1999. aastal Järvakandis. Algsest koosseisust on alles kitarrist Andres (Aleksander) Vana ja trummar Kristo Rajasaare. Kui Kosmikute bassimees Raivo Rätte ehk Kõmmari mullu suvel hukkus, arvasid paljud, et ansambliga on asi ühel pool. Kristo Rajasaare kinnitab aga, et see pole sugugi nii ja Kosmikud on vägagi elus ning tähistavad kontsertidega üle Eesti oma 20. sünnipäeva.