Kaja Kannu performance avab Kumus näituse 

“Kunstnik kirjutas toimunu üles mitte selleks, et avalikkus teaks, tema enda sõnul oli eesmärk selles, et ta ise ei unustaks. Laulud sisaldavad sõnumeid, mis me siiski oleme unustanud, ja seepärast on vaja neid nüüd avalikult ette laulda,” kirjeldas etteastet Viru-Nigula külje all elav nüüdistantsukoreograaf ja etenduskunstnik Kaja Kann.