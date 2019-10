Täiskasvanute gümnaasium sügisel õppetööd ei alusta

Tellijale

Rakvere täiskasvanute gümnaasiumi (RTG) direktor Elle Allikvee ütles, et ehkki otsus oli ammu paberil tehtud, on kooli sulgemine suur löök. “Tunne on paha. See on kool, kus käivad õpilased. Oleme ajaga kaasas käinud hea kool. Oleme arengu tipus ja raske on mõista, et nüüd selline asi,” rääkis Allikvee. Direktor lisas, et võitlus on läbi. “Nutud on nutetud,” märkis ta oma enam kui 30-aastasest elutööst kõneldes.