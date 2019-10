Sotsiaalminister Tanel Kiik tuleb visiidile Virumaale

Rakvere tervisekeskuses asuvad tööle 10 perearsti koos õdedega ja teised spetsialistid. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul toovad uued tervisekeskused peremeditsiini suure muutuse. "Koos uute tervisekeskuste rajamisega tugevnevad perearstide meeskonnad ja on võimalik pakkuda inimestele laiemat ringi teenuseid, samuti paranevad nii perearstide töötingimused kui ka võimalused koostööks teiste spetsialistidega," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik. "Tunnustan Rakvere tervisekeskuse projekti eestvedajaid selle eduka lõpuleviimise eest."

Samuti on ministril kavas kohtumine Narva linnavalitsuse ja perearstidega. Narva haigla esitas esimeses tervisekeskuste taotlusvoorus taotluse haigla juurde uue tervisekeskuse rajamiseks, kuid nüüd on projekti elluviimiseks vajalike perearstide leidmine küsimärgi all.