Rakvere linnavolikogu kinnitas Rakvere spordikooli uue põhimääruse, kus üheks olulisemaks muudatuseks on see, et kooli hoolekogu on edaspidi seitsmeliikmeline ja sinna kuulub kolm lastevanemate esindajat, üks õppurite esindaja ning kooli, linnavalitsuse ja linnavolikogu esindaja.