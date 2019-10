Aseri rahvamaja sai endale uue juhi Sillamäe kultuurikeskusest

Viru-Nigula valla kultuurijuht Keio Soomelt rääkis, et tegemist on endise Sillamäe kultuurikeskuse juhiga, kellel pagasis pikaajaline kogemus. “Alevtina Jermakovalt ootame eelkõige piirkondlikku kultuurikorraldust, samuti koostööd kohaliku kogukonnaga, värsket hoogu Aseri rahvamajja,” loetles Soomelt.

Ta lisas, et tähtis on ka koostöö valla teiste kultuuritemplitega, sest suured projektid just niimoodi sünnivadki.

Alevtina Jermakova ütles, et talle on tähtis, et maja töötaks ja inimesed tuleksid rahvamajja. “Püüame korraldada ja leida üritusi igale vanusele ja inimestele. Samuti on tähtis laiendada huviringe, siin võiks olla jälle näitering,” lausus uus kunstiline juht.