Kunstnike jõulukuuseidee ootab helgemaid aegu

Õigemini öeldes ootab mõte huvilisi, kes lisaks idee heakskiitmisele leiaksid selle materialiseerimiseks raha. “See jääb seekord ära,” kinnitas Hando Kuntro. Tema sõnul on neil olnud uue põneva jõulukuuse meisterdamise idee ühe Lääne-Viru omavalitsusega küll jutuks, kuid kaalumise järel otsustati see panna siiski ootama paremaid aegu. “Mõte ei ole tegelikult maha maetud, sest see meeldis neile väga,” rääkis Salla küla tuntud meistrimees, kes enda sõnul tööpuuduse üle ei kurda.