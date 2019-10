Kellele ja miks me kirjutame

Virumaa Teataja kirjasaatja Kristjan Svirgsden osutas kord lehearvamuses pealkirja all “Ajaleht” võimalusele, et maakonnalehti vaat et ei loetagi. Küll aga tuntakse mõnikord kirjutajat, vähemalt teda, mis on inimese jaoks tõesti meeldiv tunne, sest ta sõnu on märgatud. Ta küsib, kumb on tähtsam, kas peavoolu- või kohalik ajakirjandus. Mina küsin näiteks, kumb on tegelikult olulisem, kas minister või kantsler. Või hoopis tark nõunik? Paljudele kohatuna tunduv pärimine pole mõeldud naljaks, vaid näitab, kuidas me sageli ei hooli suure töö tegijatest ja vaeva nägijatest. Pealegi, kes meist poleks täitnud kohustusi, mille vilju on söönud teised.