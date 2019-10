Autoremonditöökojas on kätepesu sama loomulik kui köögitoimkonnas

Kui möödunud nädalal oma sõiduki hooldusesse viisin, leidsin töökojast kapoti alla sukeldunud remondimehe, kes oli auto kõhust välja kiskunud terve pusa juhtmeid. Sellist hiiglaslikku puslet nähes jõudsin jälle tõdemuseni, et maailmas on nii palju põnevaid ameteid. Õnneks on minul üks parimaid töid, mis võimaldab nina ka teiste tegemistesse torgata.