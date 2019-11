Rakvere tervisekeskus avati peokõnede ja tordisöömisega

Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami sõnul võimaldab tänapäevane ja kaua oodatud esmatasandi tervisekeskus pakkuda teenuseid komplekssemalt ja muudab arstiabi linlastele kättesaadavamaks. "Erinevalt mõnest teisest Eestimaa paigast on Rakverre ehitatud hoones igas kabinetis arst olemas ja patsiente ootamas ning pigem on natuke kahju, et maja suurem ei saanud," lisas Juhkami.