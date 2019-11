Loomade varjupaigad aitavad valida eakamat koera

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul saavad varjupaikades viibivad kassid eritähelepanu osaliseks kaks korda aastas: veebruaris, mil toimub kampaania "Sõpra tunned sabast!", ning oktoobris, kui on traditsiooniline musta kassi kuu. "Varjupaigakoertele pole me varem sel moel tähelepanu pööranud. Seetõttu otsustasime kuulutada novembri teiste riikide eeskujul 5+ koerte kuuks, mil julgustame inimesi andma uut võimalust eakamatele koertele," ütles ta.

Tema sõnul peetakse üle viieaastaseid koeri sageli liiga vanaks, et pakkuda neile uut kodu. "Samas on nad elukogenud ja iseseisvad loomad, kes ei tee enam kutsikaea rumalusi. Nad tunnevad juba inimeste maailma, kuid on samal ajal endiselt õppimis- ja kohanemisvõimelised," rääkis Priks. "Lisaks on varjupaigast võetud koerad, kes on korra suutnud üle elada kodu kaotuse, uue võimaluse eest siiralt tänulikud."