Tellijale

Päripäeva ringidest said järsku vastupäeva ringid. “Kõik oleneb vaatenurgast,” nentis ta ja tõdes, et osalejad õpivad kogemuspäeval asju teisest perspektiivist vaatama.

Karell tunnistas, et läbipõlemiseni viivad vähesed unetunnid ja rohked töötunnid on talle vägagi tuttavad. Tihtipeale teeb ta nädalas täistööaja normist, 40 tunnist, tunduvalt rohkem tööd: 60 tundi. Ta tõdes, et sedasi pikalt vastu ei pea ning selline pingutus peab lõppema tingimata õnnestumisega. Vastasel juhul ongi käes ebaõnnestumistunne.