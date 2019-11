Rakvere pastoraati tuleb elanikke juurde

Tellijale

Pastoraat kiriku kõrval Pikal tänaval on aastast 1902 olnud Kolmainu koguduse kasutuses, aga kirikuõpetaja Tauno Toompuu sõnul kogudusel seda oma igapäevase vaimuliku töö tegemiseks praegu tarvis ei ole. “Mõte on, et see võiks olla kogukonnamaja, kus pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Praegu käib alumisel korrusel koos kolmandat aastat töökeskus ning tahame pakkuda veel rohkem teenuseid erivajadustega ja intellektipuudega inimestele,” rääkis Toompuu.

Kogudus on taotlenud sotsiaalministeeriumilt raha erihoolekandeasutuste reorganiseerimise meetmest, et ehitada valmis ruumid päevakeskusele ja ametnike keeles “kogukonnas elamise teenuse pakkumiseks”. Sel nädalal alustas hanke võitnud AS Later GR ehitust ning plaanide kohaselt peaks kõik valmis olema järgmise aasta suveks. Et ehitustöid ette võtta, müüs kogudus projekti omafinantseeringuks maha pastoraadi otsas oleva krundi.