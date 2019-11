Kolumn: meie igapäevasest plastist päästa meid!

Tellijale

Needsamad mänguasjad ... Aastate jooksul koju kokku ostetud lelude hulk on ehmatav. Aga lapsed on nüüd piisavalt suured selleks, et neid enam mitte kasutada. Enamik sellest plastimäest pole taaskasutatav või ei ole seda mõtet taaskasutada. Suurt karbitäit üllatusmunade seest koorunud plastnänni meelde tuletades jäin päris nõutuks. See on maailma kõige mõttetum kraam, aga ometi seda toodetakse ja müüakse miljonilistes kogustes.