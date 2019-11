Tapa vallas avastatakse kultuuriradu

Hakatuseks tehakse jalutuskäik Tapa linnas, edasi suundutakse bussiga kaugematesse küladesse – seepärast oleks hea enne kultuurikoda oma tulekust teavitada, et bussikohti jaguks. Riidesse palutakse panna soojalt ja mugavalt ning retke alguspunkt on kell 11 Tapa kultuurikoja ees.

Ekskursiooni jooksul vestab lugusid Saksi koduloohuviline raamatukoguhoidja Sirje Võsa. “Saksi kandist pärit Ilmar Talvel on tänavu 100. sünniaastapäev ning tema isa oli Tapa Jakobi koguduse esimees, nii et astume sisse Tapa Jakobi kirikusse. Ilmar Talve vanematel oli Tapal omal ajal maja, mille teise korruse aknast avanes vaade turuplatsile, kus praegu on kooli staadion. Aga tol ajal olid maikuus seal alati suur laat ja tsirkus ning kõik koolivennad tulid talle külla, et aknast tasuta tsirkust vaadata,” jutustas Sirje Võsa ühe loo, millest retke käigus juttu tuleb.