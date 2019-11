Spordimeeste tagalat hoiavad tegusad naised

Moskvast pärit Anna ja Vladivostokis sündinud Jelena on vene naised, keda saatus on toonud Lääne-Virumaale Rakveresse. Kuigi mõlemad on elanud suurlinnas, üks Moskvas ja teine Tōkyōs, ei torka neis silma midagi suurlinlikku. Nad on tagasihoidlikud ja pisut salapärased. Neist õhkub rahu ning soojust.