Piltuudis: Küllike Namm avardas õpilaste silmapiiri

​Külalisõpetaja Küllike Namm rääkis õpilastele advokaadikutsest. Samm-sammult said õpilased aimu sellest, mida, kus ja kui palju õppima peaks, et lõpuks kohtusaalis kaitsja rollis olla. Namm sõnas, et pelgalt magistrikraadist ei piisa, vaid tuleb teha eksam advokatuuri pääsemiseks, seejärel assisteerida kaks aastat vandeadvokaati ning kahe aasta möödudes jälle eksam sooritada. Lihtsa matemaatilise tehte tulemusena võtab see minimaalselt seitse-kaheksa aastat.

Kunda ühisgümnasistid uurisid, kui palju on Eestis kohtusaalides näitemängu ja teatraalsust. "Meie ja Ameerika kohtusüsteem on nii erinevad, et filmidega paralleele tõmmata ei saa," lausus Namm. Ta nimetas, et hoolimata faktidele ja tõenditele keskendumisest, on kindlasti oluline roll kaitsja verbaalsel võimekusel.

Advokaaditööst rääkides sõnas Namm, et seal on palju vastutust ja pinget – pead olema suuteline kliendi saladust hoidma ning tulema toime meediakäraga.

Küllike Nammi pikim protsess on praeguseks kestnud neli aastat. "Tihtipeale saavad palju meediatähelepanu kriminaalkuriteod ja inimesed kipuvad lisaks kohtualusele hinnanguid andma kaitsjale," lausus advokaat. Ta rõhutas, et advokaat ei kaitse mitte kunagi tegu, vaid inimest. Advokaat ei aja mitte kunagi isiklikku asja, fookuses on õige ja põhjendatud karistuse määramine.

Eesti advokatuur valis Küllike Nammi 2015. aastal kutsetegevuse kategoorias kõige silmapaistvamaks advokaadiks.