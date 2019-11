Pettunud maakonna kossuliiga korraldajate tuumik astus kõrvale

Mittetulundusühingu nimel Lääne-Viru korvpalliharrastajatele ja huvilistele tehtud pöördumises märkis kossuliiga senine peakorraldaja Algis Liblik, et võistlussarja hea maine sai tagasilöögi selle hooaja alguses, kui osalevate võistkondade esindajate poolt eelnevalt heaks kiidetud võistlusformaat ennast enam ei õigustanud ning korvpalliväljakul hakkasid aset leidma sündmused, mis osapooltele au ei tee.

"Meie eesmärk on olnud populariseerida ja laiendada korvpalli kandepinda Lääne-Virumaal ning toetajate kaasabil ala head mainet tõsta," kirjutas Algis Liblik Facebooki lehel Lääne-Virumaa Korvpall tehtud pöördumises. "Neli hooaega järjepidevat tööd tõi hulganisti momente, millele uhkusega tagasi vaadata - eredaim kindlasti mullune karikafinaal, mis tõi saali harrastustuskorvpalli kohta uskumatud 800 korvpallifänni. Kõik see andis eelmise hooaja järel veendumuse, et oleme õigel teel ja viies - juubelihooaeg - tuleb "crème de la crème". Nii siiski ei läinud."