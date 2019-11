Tõnis Peil tuli tagasi korvpalliplatsile, kuid Karud kaotasid lisaajal Paidele

Kui hooaja eel uskus kadrinlaste 26-aastane ääremängija Peil, et tema tagasitulek korvpalliväljakule saab teoks uue aasta alguses, siis esimese proovikatsetuse tegi ta hoopis nüüd.

"Ma ei tea, kas seda tagasitulekuks saab nimetada," lausus Peil tulemusega 79:81 lõppenud matši kohta. "Pigem oli see selline proovimine, sest põlv ei ole mängimiseks veel piisavalt hea. Olen alles paar trenni kaasa teinud ja tegelikult ei tohiks kindlasti veel mängida."

Ometi veetis Tõnis Peil paidelaste kodusaalis mängitud põnevuskohtumises platsil ligikaudu 28 minutit, mille jooksul viskas viis punkti, võttis kolm lauapalli, sooritas kaks vaheltlõiget ja blokeeris ühe vastaste viske. "Jäin tõesti plaanitust natuke pikemaks ajaks väljakule," märkis Peil ja lisas, et peab veel peatreener Andres Sõbra ja mänedžer Raivo Tribuntsoviga rääkima, sest ei tihka sündmustest enne õiget aega ette rutata. "Siin on neid näiteid juba liiga palju, kellel on asi kiirustamisega kehvasti lõppenud."