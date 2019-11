Reinpauli maastikujooksu võitsid Dmitri Aristov ja Katrin Zaitseva

"Mõlesin, et Johannes Sikk ja Jaanus Kallaste pakuvad kõva konkurentsi. Pärast esimest tõusu läks Johannes Sikk eest ära. Kolmandal kilomeetril püüdsin ta kinni ja mõtlesin, et täna pole temast konkurenti. Kuue kilomeetri peal samas tõusus möödus minust Jaanus Kallaste, kellele otsa vaadates oli selge, et ka tema oli väsinud. Panin igas tõusus natuke kiirust juurde ja see täna võidu tõigi," jagas muljeid võistluse lõppedes Aristov.