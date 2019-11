Algas registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele

Statistikavõistlusel saavad kaasa lüüa 1–3-liikmelised võistkonnad kahes vanuserühmas: gümnaasiumi 10.–12. klass ja kutsekool (umbes 16–18-aastased) ning põhikooli 7.–9. klass. Eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama õppetöös uusi materjale. Võistlusega näidatakse nii statistika seost igapäevaeluga kui ka selle tähtsust ühiskonnas.

Eesti võistlusvooru kummagi vanuserühma kolm parimat võistkonda ja nende juhendajad saavad auhinna. Neil on võimalus osaleda Euroopa voorus, kuhu on vaja esitada lühike ingliskeelne video, mis selgitab mõnd statistikamõistet või -teemat. Videod pannakse rahvahääletusele, millega selgitatakse välja kummagi vanuserühma kaks enim hääli kogunud võistkonda. Nemad esindavad Eestit Euroopa võistlusvoorus, mis toimub 2020. aasta märtsis-aprillis. Eelmisel aastal saatis Eesti õpilasi edu. Statistikavõistluse rahvusvahelises voorus tunnistati vanemas vanuserühmas parimaks Hugo Treffneri gümnaasiumi võistkonna video.