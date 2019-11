Ristisalu avati küünlasäras

Laupäeva õhtuhämaruses säras ristisalu pidulikus küünlarüüs. Avamisele tulnud inimesed läitsid järjest küünlaid ning püüdsid leida kohta, kust kõnelejaid ning lauljaid kuulata. Tihedast vihmasajust hoolimata leidsid inimesed aega kümneid ja kümneid oma aja ära elanud metallriste eksponeeriva kunstiteosega tutvuda.

Kunstnik Teet Suur meenutas, et 2015. aastal võttis ajakirjanik Rein Sikk temaga ühendust, et kiriku juures seisvatele vanadest ristidest kunstiline ristisalu teha. "Tegin kolm erinevat varianti. Need maketid olid kirikus terve suve ja rahvas sai hääletada. See spiraalikujuline meeldis inimestele kõige rohkem," nentis Suur.

Kunstiteoses leidsid kasutust kõik terved metallristid, mida Suur luges kokku 126. Osadest ristidest olid järgi vaid killud, Nendele, mis kivist aluse küljes, tuleb leida veel oma koht.

"Praegu on seal veel ehitusplatsi tunne: pori ja muda. Järgmisel suvel on see juba teistsugune ja puhas," kõneles Suur, kes ise rohkem pimedal ajal ristisallu sattunud. Pühapäevalgi võttis ta süütaja kaasa, et kustunud küünlaid uuesti põlema panna. "Seal oli neid juba uuesti süüdatud ja inimesi käis ringi," kõneles kunstnik.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak lausus, et on saanud ristisalu kohta palju positiivset tagasisidet. "Lõpptulemus tuli ilusam kui oodata oskasin," märkis ta ja lisas, et ideaalis on vanade raudristide koht haudadel. "Paraku on teadamata põhjustel või teadmatusest neid inimeste poolt eemaldatud ja hunnikusse kogutud. Seetõttu pean üheks ristisalu missiooniks ka seda, et tulevikus märgatakse ja väärtustatakse rohkem vanade ristide kultuuriloolist tähendust, säilitades neid seal kus on nende algne koht," selgitas Pihlak.