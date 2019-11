Motomehed aitavad kingikotti kommidega täita

Viis aastat tagasi pealinnas motoklubi Pikne eestvedamisel sündinud heategevuslikul üritusel “Kommijagamise tuur” rõõmustasid motomehed jõuluajal heategijate abiga lastekodulapsi ja viisid neile kingituseks kommi. Tänavu on kommikogujaid ja -jagajaid juba igas maakonnas ning plaan on rõõmustada igat lastekodulast. Lääne-Virumaal aitab maiustusi koguda ja need lastele kätte toimetada Rakvere Raibe RC.