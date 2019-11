Tapa vald kehtestab alates uuest aastast munitsipaalkorterite ühtsed üürihinnad

Määruse kohaselt on alates uuest aastast tsentraalse kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooniga korterites ühe ruutmeetri kohta üüri suurus 1,10 eurot. Kaugkütteta korterites, kus on olemas veevarustus ja kanalisatsioon, 0,90 eurot. Korterites, kus ei ole kaugkütet ega kanalisatsiooni, kuid on olemas veevarustus, on üüri suurus 0,80 eurot ja kaugkütteta ning veevarustuse ja kanalisatsioonita korterites 0,65 eurot ruutmeetri kohta.