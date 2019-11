Tellijale

Koduköögis on Gerri Stets oma viie lapse kõrvalt leiba ja saia küpsetanud juba hea mitu aastat. “Aga see asi kasvas üle pea,” lausus ta. “Üks tuttav tahtis ja teine tahtis. Lõpuks oli kogu elamine jahu täis, koer ka juba köhis selle pärast. Pidin oma leivateoga välja kolima ja hakkasin selleks ruume otsima.”

Ruumid leidis Stets Rakvere kesklinna vanasse turuhoonesse, samasse majanurka, kus veel hiljaaegu tegutses söögikoht Kama 2. Küpsetusahju oli Gerri Stets soetanud juba pisut varem. “Plaan on tegema hakata hapusaia. See tähendab juuretise, mitte pärmiga,” rääkis ta. “Juuretisega saia küpsetamine on muide palju keerulisem kui leivategu. Leiba hakkan muidugi ka tegema. Kogu mu sortiment tuleb pärmivaba, ainult juuretisega. Retseptid on mul kodus järele proovitud, põhiliselt kasutan Kaarli talu jahu.”