Haljala valla töö seisab ühe hääle taga

Väinsalu lisas, et uus volikogu istung on kokku kutsutud neljapäevaks ning suure tõenäosusega siis probleem ka laheneb. “Tänase (esmaspäevase – toim) seisuga tundub, et vaja minev üks hääl peaks nüüd olemas olema,” kommenteeris ta.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt rääkis, et eelarve peab põhinema eelarvestrateegial. “Kohalikul omavalitsusel on võimalik vajaduse korral paluda tähtaja pikendamist. Ministeerium on olnud alati tähtaja pikendamise suhtes mõistev ja vastutulelik, sest esmatähtis on see, et kohalik omavalitsus tegeleb nelja aasta ette planeerimisega,” rääkis Sutt. Ta lisas, et tähtaja ületamise eest kedagi karistama ei hakata.