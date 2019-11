Mida raamatukogu tagatubades tehakse?

Raamatukogu keset asulat on täiesti enesestmõistetav nähtus ja kõigile on teada, et juba iidamast-aadamast on need kogud raamatute laenutamiseks. Tõsi, seda fakti ei saa eitada, kuid raamatukogu olemus on nüüdseks tublisti muutunud ning kogu teenused sisult palju laiaulatuslikumad.