Novembrist saavad korteriühistud tellida tuleohutusnõustamise

"Varasemad päästeameti kontrollid näitavad, et kortermajades on üldkasutatavatel pindadel tuleohutusnõuete täitmisega probleeme. Näiteks hoitakse trepikodades asju, mida seal olla ei tohiks, või ei ole maja välisuks selline, mis oleks võtmeta avatav. Süütu lapsevanker või kelk koridoris võib aga maksta kellegi elu ning sellest tuleb rohkem rääkida," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Tammiksaar ja lisas, et korteriühistu nõustamine on suurepärane võimalus seda teha.