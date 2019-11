Kui täna toimuks rahvahääletus Exiti teemal

Mõnikord tundub, et Eesti ajakirjanike lemmikspordiala on avaliku arvamuse küsitluste tulemuste avaldamine, sest koguni kolm korda kuus saame üksikasjaliku ülevaate, mitu protsendipunkti on muutunud erakondade toetus. Aga mida te teate sellest, kuidas suhtuvad inimesed Eesti Euroopa Liidu liikmesusse?