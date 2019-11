Kadrinas jagatakse õpetussõnu, kuidas elektrita mõnda aega toime tulla

Üks ürituse eestvedajaid, Kadrina tuletõrjeseltsi naissalga asutajaliikmeid Liis Ambos kõneles, et Kadrina vabatahtlikus päästekomandos saadi idee korraldada õppeõhtu Lõuna-Eesti tormist.

“Mäletan, et kui õues oli suurem tuul, kogusid vanemad juba vett. Sest kui elekter läheb ära, peab vesi olemas olema. Tänapäeval ei mõelda sellele väga,” kõneles ta. Kadrina vabatahtliku pääste ja tuletõrjeseltsi naissalga korraldatud õppeõhtul saab kindlasti ideid, kuidas tormisele ajale hästi varustatuna vastu minna.

Tänasele kogunemisele on oodatud kõik huvilised. “Autot saab ka vaadata. See on tavaliselt tõmbenumber,” lisas Ambos.