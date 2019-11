Juhtkiri: võib saada ka uueks inimeseks

Tööst ilma jäänud peavad ikkagi hakkama saama. Kohustused ei küsi, kas raha on, ega ole nõus ootama, kui seda pole. Nõnda on silme ees ostunimekirjad, kommunaalkulud ja telefoniarved ka siis, kui taskus on koondamisteade ja kadunud on koguni ettevõte, kus veel hiljuti iga päev tööl käidi.

Need juhtumid meenutavad koondamisi pisut rohkem kui kümne aasta eest Narva Kreenholmi tehases – ka seal olid kannatajaks õmblejad. Tööta jäi tuhatkond inimest.

Pole saladus, et õmblejad satuvad teiste ametite pidajatega võrreldes mõneti sagedamini löögi alla. Kui ettevõttel pole tellimusi, pole töötajatel tööd. Ärimaailmas jäävad paraku ellu tugevamad. Mis siis, et firma toode võib olla suurepärane, lõpuks määrab kõik konkurentsivõime – tootele kas on turgu või mitte.

Samas leiavad teotahtelised inimesed alati tööd ning lahtised käed rakendust. Vahel, kuigi see võib kõlada karmilt, ongi ehmatav pauk, mis korraks vaiba jalge alt tõmbab, vajalik elule uue suuna andmiseks. Siis tuleb inimene mugavusalast välja ja astub sissetallatud rajalt kõrvale. Võib juhtuda, et näiteks töötukassa pakutavate koolituste seast leitakse midagi haaravat ning ees on täiesti uus tulevik uue inimesena ja aastate pärast tollele koondamisteatele mõeldes valdab inimest vaid puhas tänumeel.