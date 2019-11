Bergmani retrospektiivi avab "Persona"

Mõiste persona lähtub Carl Jungi teooriast ning tähistab maski, mida inimene kannab teise inimese ja ühiskonna ees. Persona'sid võib mõistagi olla mitu. Linateos lähtub oma mustvalges pildikeeles duaalsusest: mängud heleda ja tumedaga, varju ja valgusega, ühe ja teise naisega, sõnade ja vaikusega, unenägude ja nägemuste ning reaalsusega. Filmiloosse on jätnud kustumatu jälje kaadrid kahest näost, mis sulanduvad teineteiseks, kahest näost – üks otsevaates, teine profiilis –, kahest allavaatavast näost, mis moodustavad ühe terviku. Filmi ideegi sai alguse sellest, kui Bergman nägi Bibi Anderssoni ja Liv Ullmanni vahel sarnasust. Kust algab üks ja lõpeb teine? Kes on mina? Kes on teine? Kas ja kuhu on võimalik tõmmata see piir? Kui teine mind mõjutab, siis kas olen see ikka veel mina või juba teine?