Kultuurifestivali pärl "La traviata" naudib müügiedu

Rakvere kultuurijuht Eve Alte rääkis, et Rakvere spordikeskuses on parteris 800 kohta, mis on nüüdseks viimseni välja müüdud. "Septembrist panime lisaks müüki parempoolse tribüüni 200 kohta, hetkel veel on saadaval mõned istumiskohad," sõnas Alte.