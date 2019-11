Parimaks praktikandiks pürib ka ametikooli õpilane

Mainerplus OÜ juhataja Tarmo Tuisk rääkis, et kuigi firmasse tuli praktikale töökogemuseta neiu, sai ta väga hästi hakkama. Köögimööbli tootmisega tegeleva ettevõte juhataja ütles, et neil on töid, mis nõuavad käteosavust, aga ka mõtlemist. "Meil on töid, mida teevad ettevõttes mõned inimesed. Näitasime Eliise-Mariinele töö ette ja ta hakkas seda kohe oskuslikult tegema," lausus Tuisk. Kahekümne töötajaga ettevõtte juhataja kiitis neiu kohusetundlikkust, töössesuhtumist, huvitatust.

Konkurssi "Praktik cum laude" korraldab Eesti Tööandjate Keskliit juba neljandat korda. Praktika on oluline osa erialasest väljaõppest ja keskliidu eesmärk on see, et võimalikult paljud noored mõtteviisi omaks võtaksid. Tööandjatele on aga praktika võimalus leida uusi töötajaid ja saada ettevõttesse uusi ideid ja teadmisi, mida noored endaga kaasa toovad. Samuti soovitakse esile tuua ja tunnustada tublisid noori ja nende juhendajaid.