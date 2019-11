Galerii: Tapale jõudnud Ühendkuningriigi üksus alustas teenistust

"Teil on ees viis kuud, mis jäävad teile kindlasti meelde – tulemas on talv ning see õpetab teile palju. Ma soovitangi teil õppida ja õpetada," ütles Vahur Karus. Ta lisas, et nende siinolek õpetab meie vormikandjatele eri võimekustega arvestamist, nende vooruste kasutamist ning lihvib kõikide asjaosaliste oskust rahvusvahelises keskkonnas töötada.