Südamlik lugu toetab vähiravifondi

Laval on ainult üks näitleja, Liisa Saaremäel (Eesti Draamateater), kes esineb 10-aastase tüdruku Juta rollis. Teemad, millest ta räägib, on väga tõsised – möödunud aastal suri pärast rasket haigust Juta kuueaastane vend Emil.

Kuidas asjad pärast seda on kulgenud, kuidas isa ja ema oma eluga hakkama on saanud, kuidas näevad selliseid asju lapsed ning kas on õige lapsi nii-öelda kaitseks sellistest teemadest eemal hoida?