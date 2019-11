Viru praostile Tauno Toompuule heideti ette liigset tolerantsust

Tellijale

Mitu allikat on Virumaa Teatajale rääkinud, et täna Rakveres toimuval sinodil võib päevakorda tulla praosti umbusaldamine. Tauno Toompuu kinnitas seda infot, kuid täpsustas, et pärast tema kohtumist praostkonna kirikuõpetajatega ja asjaolude selgitamist on teema päevakorrast maas ning pinged lahtunud. Konkreetseid inimesi, kes talle etteheiteid tegid, Toompuu nimetada ei soovinud.