Kõmulise Yandex Taxiga saab nüüd sõita Ida-Virumaal

Auto tellimiseks piisab rakenduse avamisest ja sihtkoha märkimisest. Teenus ise positsioneerib kasutajat, kui GPS-positsioneerimine on sisse lülitatud. Samuti leiab kõige lähemal asuva juhi, kes jõuab sõidu tellijani kõige kiiremini. Auto sõitu on võimalik samuti rakendusest jälgida.

Venemaa päritolu ettevõtte juhid on öelnud, et regionaalne laienemine on edu saavutamiseks vajalik.