Tarvas halastas Cramole: rakverlaste välkkiire tagamees tüüris tähtsa mängu ajal abieluranda

Kui mitmele korvpallisõbrale tuli 27-aastase ja 182 sentimeetrit pika palluri Kastani Arenalt puudumine eile õhtul üllatusena ning kahtlustati, et meest on tabanud Eesti külmas sügisilmas mõni kuri viirus või sootuks vigastus, siis tegelikult oli eemalejäämise põhjus rõõmus: Harris purjetas kodumaal abieluranda.

Tarva meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar kõneles, et korvpalluri USA-sse siirdumine oli klubiga varakult kooskõlastatud. "Meil ikka päris niimoodi ei ole, et välismängijad käivad oma äranägemise järgi kodus vanaemade sünnipäevadel ja muudel üritustel," lausus Lippasaar. "Abiellumine oli ammu paika pandud ja ta rääkis sellest meile kohe, kui ta meiega liitus ning käed lõime. Meil on inimlik klubi ning me hoolime oma mängijatest. Raske oleks olnud ette kujutada situatsiooni, kui me poleks teda ära lubanud. Kuidas see mees siis oleks mänginud ja kas pruut oleks teda kevadel enam üldse oodanud?"