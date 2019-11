Vanaproua sai trahvi ja politseinikult manitseda

Politseinik ütles, et on Microcari omanikku oodanud juba ligi pool tundi. Kuna valesti parkimine oli turvakaamera salvestiselt näha, olid juhi tundemärgid teada – valges jopes ja punase mütsiga vanaproua. Kroonikeskuse haldusjuht leidis juhi viimaks kaubanduskeskusest üles.

Mopeedauto juhiks osutus Rita. Proua tegi imestunud näo: mis siis valesti on? Ütles, et ei märganud peatumist keelavat liiklusmärki, kuna tal olevat kehvad prillid. Seda, miks tema Microcar seisab hoopis teise nurga all kui kõik ülejäänud autod, ei osanud Rita põhjendada.

Septembri lõpus juhtus täpselt samasuguse valge Microcariga väike liiklusõnnetus Rakveres Lilleoru poe juures, aga Rita ütles, et tema selles osaline polnud ja konkreetset autot kasutab vaid tema. "Kohe kindlasti ei olnud see mina," väitis ta Virumaa Teatajale. "Minu autoga on avarii olnud küll, aga siis sõideti mulle tagant sisse. Teatavasti see auto ju kiiresti ei liigu ja ilmselt ei saanud taganttulija pidama."