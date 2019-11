Teatri matineel tehakse 40-aastane ajahüpe

1979. aastal oli "Onu Vanja" samuti Rakvere teatri laval. Vestlejateks on toona doktor Astrovit mänginud Raivo Trass ja nüüd samas rollis üles astuv Velvo Väli ning 40 aastat tagasi Vanjat mänginud Volli Käro ja tänane osatäitja Hannes Kaljujärv. Jutulõnga aitab kerida Mari Torga.

Tegemist on juturingiga, kus publikul on võimalus kaasa rääkida ning küsimusi tõstatada.

Vestlust on võimalik hiljem järele vaadata ERR-i kultuuriportaalist. Ettevõtmine on tasuta ja kõigil soovijatel on võimalik liituda.